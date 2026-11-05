الخارجية تبحث مع وفد المجلس الأوروبي آفاق التعاون وفرص الاستثمار

دمشق–سانا

شاركت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، سالي شوبط ‏اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية ضمت مدير المعهد الدبلوماسي، ياسر الجندي، مع وفد ‏المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (‏ECFR‏).‏

وتناولت الجلسة سبل تطوير الحوار السياسي نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، ‏وفرص ‏التعاون الاقتصادي ومعالجة عقبات الاستثمار، وتفعيل دور ‏سوريا في الربط ‏الإقليمي للتجارة والطاقة، إلى جانب دعم التعافي وبناء القدرات المؤسسية.‏

كما تطرقت الجلسة إلى ملفات العدالة الانتقالية والمفقودين، وتهيئة الظروف لعودة ‏طوعية وآمنة وكريمة ‏للاجئين، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية ‏وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية، ‏وتوسيع التواصل المباشر بين المؤسسات الوطنية ‏ومراكز الأبحاث الأوروبية.