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الخارجية تبحث مع وفد المجلس الأوروبي آفاق التعاون وفرص الاستثمار

photo 1 2026 11 04 23 01 17 الخارجية تبحث مع وفد المجلس الأوروبي آفاق التعاون وفرص الاستثمار
جلسة حوارية مع وفد ‏المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية لبحث آفاق التعاون -دمشق-4-11-2026-سانا

دمشق–سانا

شاركت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، سالي شوبط ‏اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية ضمت مدير المعهد الدبلوماسي، ياسر الجندي، مع وفد ‏المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (‏ECFR‏).‏

photo 3 2026 11 04 23 01 18 الخارجية تبحث مع وفد المجلس الأوروبي آفاق التعاون وفرص الاستثمار

وتناولت الجلسة سبل تطوير الحوار السياسي نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، ‏وفرص ‏التعاون الاقتصادي ومعالجة عقبات الاستثمار، وتفعيل دور ‏سوريا في الربط ‏الإقليمي للتجارة والطاقة، إلى جانب دعم التعافي وبناء القدرات المؤسسية.‏

كما تطرقت الجلسة إلى ملفات العدالة الانتقالية والمفقودين، وتهيئة الظروف لعودة ‏طوعية وآمنة وكريمة ‏للاجئين، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية ‏وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية، ‏وتوسيع التواصل المباشر بين المؤسسات الوطنية ‏ومراكز الأبحاث الأوروبية.

photo 2 2026 11 04 23 01 18 الخارجية تبحث مع وفد المجلس الأوروبي آفاق التعاون وفرص الاستثمار
photo 4 2026 11 04 23 01 18 الخارجية تبحث مع وفد المجلس الأوروبي آفاق التعاون وفرص الاستثمار
photo 5 2026 11 04 23 01 18 الخارجية تبحث مع وفد المجلس الأوروبي آفاق التعاون وفرص الاستثمار
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