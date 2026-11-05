الخارجية تبحث مع وفد المجلس الأوروبي آفاق التعاون وفرص الاستثمار

دمشق–سانا
شاركت مديرة إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين، سالي شوبط اليوم الأربعاء، في جلسة حوارية ضمت مدير المعهد الدبلوماسي، ياسر الجندي، مع وفد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR).
وتناولت الجلسة سبل تطوير الحوار السياسي نحو شراكة إستراتيجية طويلة الأمد، وفرص التعاون الاقتصادي ومعالجة عقبات الاستثمار، وتفعيل دور سوريا في الربط الإقليمي للتجارة والطاقة، إلى جانب دعم التعافي وبناء القدرات المؤسسية.
كما تطرقت الجلسة إلى ملفات العدالة الانتقالية والمفقودين، وتهيئة الظروف لعودة طوعية وآمنة وكريمة للاجئين، فضلاً عن تنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإسرائيلية، وتوسيع التواصل المباشر بين المؤسسات الوطنية ومراكز الأبحاث الأوروبية.