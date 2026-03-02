أردوغان يبحث مع أمين عام حلف الناتو التطورات الإقليمية والعالمية

thumbs b c 2049f8cb95f64208d5c641e4a860635d أردوغان يبحث مع أمين عام حلف الناتو التطورات الإقليمية والعالمية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” مارك روته، اليوم الإثنين، آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والعالمية، والقضايا المدرجة على أجندة الحلف.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قولها في بيان: “إن أردوغان شدد على أهمية منح فرصة للدبلوماسية من أجل تحقيق سلام دائم ومستدام”، مشيراً إلى أن بلاده تتابع بدقة مسار الصراع في المنطقة.

كما أوضح أردوغان أن الاستعدادات جارية لعقد قمة قادة الحلف في أنقرة خلال تموز المقبل، مؤكداً أن تركيا ستستضيف القمة بالشكل اللائق بها.

ومنذ السبت الماضي، تتواصل الضربات الصاروخية المتبادلة بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى، فيما قامت إيران بالاعتداء بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربي، والأردن والعراق.

