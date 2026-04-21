باكستان تدعو الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد وقف إطلاق النار

إسلام أباد-سانا

دعت باكستان، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وإيران إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار القائم بينهما منذ الـ 8 من نيسان الجاري لمدة أسبوعين.

وفي بيانٍ نقلته رويترز، قالت وزارة الخارجية الباكستانية: إنّ وزير الخارجية إسحاق دار شدّد، خلال اجتماع مع القائمة بأعمال السفارة الأمريكية ‌في ⁠إسلام أباد ناتالي إيه بيكر، على “ضرورة التواصل بين واشنطن وطهران”، كما حثّ الطرفان على بحث تمديد وقف إطلاق النار.

إلى ذلك، ذكر وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار أنّ “بلاده لا تزال تنتظر رداً رسمياً من إيران بشأن تأكيد ⁠مشاركة وفدها في الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة في إسلام أباد”.

وقال تارار في منشور على منصة إكس: إن “قرار طهران ‌حضور ⁠المحادثات قبل نهاية وقف إطلاق النار، الذي يستمر أسبوعين، أمر ⁠بالغ الأهمية”، مشيراً إلى “الجهود الحثيثة التي بذلتها باكستان لإنجاح المفاوضات”.

وكانت المفاوضات بين الجانبين الأمريكي والإيراني، التي جرت قبل أكثر من أسبوع في إسلام أباد، فشلت في التوصل لاتفاق بينما تتجه الأنظار إلى المحادثات الجديدة المرتقبة، التي تحولت إلى اختبار حاسم بين تثبيت هدنة هشة أو الانزلاق نحو تصعيد مفتوح.