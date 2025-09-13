الجامعة العربية: قمة الدوحة تحمل رسالة تضامن كامل مع قطر ضد العدوان الإسرائيلي

القاهرة-سانا

أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي أن القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، المقررة بعد غد الإثنين، تحمل رسالة تضامن كامل مع دولة قطر عقب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أراضيها.

وقال رشدي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية “قنا”: “إن انعقاد هذه القمة يهدف بالأساس إلى بحث تبعات العدوان الإسرائيلي الخطير وغير المسبوق والجبان على السيادة القطرية”.

وأشار رشدي إلى أنه من المنتظر أن تعبر هذه القمة عن رسالة تضامن كامل من الدول العربية والإسلامية مع دولة قطر، والوقوف إلى جانبها في موقفها المدافع عن القانون الدولي والأعراف الدولية، التي تقضي منذ عهود طويلة بعدم استهداف الوسطاء أو المفاوضين.

وبين رشدي أن القمة المرتقبة ستناقش تداعيات الموقف والخطوات الواجب اتخاذها لوقف انزلاق المنطقة بسبب سلوك الكيان الإسرائيلي العدواني، إلى جانب مساندة قطر في أي إجراءات تتخذها لصون سيادتها والدفاع عنها، لافتاً إلى أن القمة تمثل رسالة للعالم برفض العربدة الإسرائيلية وعدم القبول بمنطق شريعة الغاب في المنطقة.

وشدد رشدي على ضرورة تحميل المجتمع الدولي المسؤولية عن لجم هذا السلوك الإسرائيلي المنفلت، الذي ينشر الحرائق في المنطقة دولة بعد أخرى، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت أكثر من دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وختتم المتحدث بالإشارة إلى ضرورة وضع حد لحرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة، مؤكداً أهمية احترام القانون الدولي، والتحذير من سلوكيات الكيان الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد خلال مباحثاته مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن في وقت سابق اليوم أن دولة قطر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والحفاظ على سيادتها، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف العاصمة الدوحة.

يُذكر أن العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف مباني سكنية في الدوحة يوم الثلاثاء الماضي تزامن مع وجود وفد من حركة حماس في العاصمة القطرية، حيث كانت تجري مناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.