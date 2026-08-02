اتساع حرائق اليونان يفاقم الخسائر مع احتراق 12 ألف هكتار وإجلاء آلاف السكان

photo 2026 08 02 13 06 48 اتساع حرائق اليونان يفاقم الخسائر مع احتراق 12 ألف هكتار وإجلاء آلاف السكان
مصدر الصورة-الأناضول

أثينا-سانا

تتواصل حرائق الغابات في اليونان للأسبوع الثاني على التوالي، متسببة بتزايد الأضرار واتساع رقعة المناطق المتضررة، بعدما أتت النيران على نحو 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد الوطني للمناخ اليوم، أن أكثر من 6500 هكتار دمرت جراء حرائق منفصلة اندلعت في منطقة خليج كورينث، واجتاحت قرية بورتو جيرمينو الساحلية الشهيرة القريبة من العاصمة أثينا، ما استدعى إخلاء القرية وعدد من القرى المجاورة، إضافة إلى تضرر وتدمير عشرات المنازل.

وقال وزير الحماية المدنية اليوناني إيفانجيلوس تورناس: إن الرياح العاتية خلقت ظروفاً بالغة الصعوبة، وأعاقت في كثير من الحالات عمل الطائرات المخصصة لإخماد الحرائق، بسبب الاضطرابات الهوائية الشديدة، مشيراً إلى أن إدارة الإطفاء تعمل بأقصى طاقاتها، حيث يشارك نحو 500 عنصر في مكافحة النيران بمنطقة بورتو جيرمينو.

وأضاف تورناس أن خطر اندلاع الحرائق لا يزال مرتفعاً في منطقة أثينا الكبرى، وجزيرة فويوتيا، وجزيرة إيفيا، في ظل استمرار الظروف المناخية المواتية لانتشار النيران.

وتشهد عدة دول في جنوب أوروبا منذ أسابيع موجات حر غير مسبوقة، ترافقها حالات جفاف ورياح قوية، الأمر الذي أدى إلى اتساع حرائق الغابات وارتفاع خسائرها البشرية والمادية، فضلاً عن تدمير مساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية وإجلاء أعداد كبيرة من السكان والسياح، وسط تحذيرات من استمرار مخاطر الحرائق خلال فصل الصيف.

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