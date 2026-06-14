القوات البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي

لندن-سانا
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، عن اعتراض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي، كانت تحاول عبور القنال الإنكليزي.
ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن قوات الكوماندوز البحرية الملكية وقوات إنفاذ القانون المدربة تدريباً خاصاً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة اعترضت السفينة سميرتوس قبالة الساحل الجنوبي، وصعدت على متنها، مضيفةً: إنه سيتم احتجازها ومراقبتها مع استمرار التحقيقات .
وأشار البيان إلى أنّ الإجراءات التي اتخذت في المياه الإقليمية البريطانية جرت وفقاً للقوانين المحلية والدولية، فيما قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة إكس: إنه أصدر الأمر باعتراض السفينة .
وتفرض لندن عقوبات على 544 سفينة يشتبه بانتمائها إلى ما يسمى أسطول الظل الروسي الذي يتألف بشكل رئيسي من ناقلات نفط قديمة، والذي يسمح لموسكو بالالتفاف على العقوبات الغربية منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، كما يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 598 سفينة يشتبه بانتمائها للأسطول .