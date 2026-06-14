القوات البريطانية تعترض ناقلة نفط تابعة لأسطول الظل الروسي

لندن-سانا

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأحد، عن اعتراض ناقلة نفط ‏تابعة لأسطول الظل الروسي، كانت تحاول عبور القنال الإنكليزي‎.‎

ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها في بيان: إن قوات ‏الكوماندوز البحرية الملكية وقوات إنفاذ القانون المدربة تدريباً خاصاً من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة اعترضت السفينة ‏سميرتوس قبالة الساحل الجنوبي، وصعدت على متنها، مضيفةً: إنه سيتم احتجازها ومراقبتها مع استمرار التحقيقات‎ .‎

وأشار البيان إلى أنّ الإجراءات التي اتخذت في المياه الإقليمية ‏البريطانية جرت وفقاً للقوانين المحلية والدولية، فيما قال رئيس ‏الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة إكس: إنه ‏أصدر الأمر باعتراض السفينة‎ .‎

وتفرض لندن عقوبات على 544 سفينة يشتبه بانتمائها إلى ‏ما يسمى أسطول الظل الروسي الذي يتألف بشكل رئيسي من ‏ناقلات نفط قديمة، والذي يسمح لموسكو بالالتفاف على العقوبات ‏الغربية منذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، كما يفرض ‏الاتحاد الأوروبي عقوبات على نحو 598 سفينة يشتبه بانتمائها ‏للأسطول‎ .‎

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