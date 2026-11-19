دمشق-سانا‏

أعرب الدكتور محمد نضال الشعار عن اعتزازه بتكليفه مستشاراً لرئيس الجمهورية ‏للشؤون الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن الالتزام بخدمة الوطن يبقى ثابتاً رغم تغير ‏المسؤوليات والمواقع.‏

وقال الشعار في تدوينة على صفحته في فيس بوك: أتقدم بخالص الشكر وعميق ‏التقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، على ثقته الكريمة بتكليفي ‏مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والمالية، بعد أن تشرفت بتولي مسؤولية ‏وزارة الاقتصاد والصناعة خلال مرحلة مفصلية من تاريخ وطننا‎.‎

وأضاف: أعتز بهذا التكليف المشرف، الذي أنتقل بموجبه إلى مسؤولية وطنية أوسع ‏على مستوى رئاسة الجمهورية، تشمل الإسهام في بلورة التوجهات الاقتصادية والمالية ‏الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين سياساتها ومؤسساتها‎.‎

وأشار إلى أنه يغادر موقعه كوزير للاقتصاد معتزاً بما بُذل من جهود، وأنه يستقبل ‏مسؤولياته الجديدة بإدراك عميق لحجم الأمانة، وعزم راسخ على مواصلة العمل لما فيه ‏رفعة سوريا وازدهار شعبها.‏

وختم بالقول: إن المسؤوليات والمواقع تتغير، لكن الالتزام بخدمة الوطن يبقى ثابتاً ‏ومقدساً‎.‎

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (202) لعام 2026 القاضي بتعيين ‏الدكتور ‏محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة ‏الجمهورية.‏