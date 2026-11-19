دمشق-سانا
أعرب الدكتور محمد نضال الشعار عن اعتزازه بتكليفه مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن الالتزام بخدمة الوطن يبقى ثابتاً رغم تغير المسؤوليات والمواقع.
وقال الشعار في تدوينة على صفحته في فيس بوك: أتقدم بخالص الشكر وعميق التقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، على ثقته الكريمة بتكليفي مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية والمالية، بعد أن تشرفت بتولي مسؤولية وزارة الاقتصاد والصناعة خلال مرحلة مفصلية من تاريخ وطننا.
وأضاف: أعتز بهذا التكليف المشرف، الذي أنتقل بموجبه إلى مسؤولية وطنية أوسع على مستوى رئاسة الجمهورية، تشمل الإسهام في بلورة التوجهات الاقتصادية والمالية الاستراتيجية للدولة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين سياساتها ومؤسساتها.
وأشار إلى أنه يغادر موقعه كوزير للاقتصاد معتزاً بما بُذل من جهود، وأنه يستقبل مسؤولياته الجديدة بإدراك عميق لحجم الأمانة، وعزم راسخ على مواصلة العمل لما فيه رفعة سوريا وازدهار شعبها.
وختم بالقول: إن المسؤوليات والمواقع تتغير، لكن الالتزام بخدمة الوطن يبقى ثابتاً ومقدساً.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (202) لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور محمد نضال الشعار مستشاراً للشؤون الاقتصادية والمالية لدى رئاسة الجمهورية.