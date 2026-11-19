واشنطن-سانا

أضافت شركة غوغل 66 صوتاً جديداً بلهجات محلية ولغات متنوعة إلى مساعدها الذكي Gemini، إلى جانب تطوير أداة تتيح إنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية باستخدام الأوامر النصية، في تحديث يوسع إمكانات التفاعل الصوتي وإنشاء المحتوى الرقمي دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة.

ووفقاً لما أعلنته غوغل عبر مدونتها الرسمية أمس الأربعاء، يتيح التحديث للمستخدمين الاختيار من بين 66 صوتاً جديداً ضمن ميزة Gemini Live، مع دعم لغات ولهجات إقليمية متنوعة، بهدف جعل المحادثات الصوتية أكثر طبيعية وتوفير خيارات تتناسب مع تفضيلات المستخدمين.

وتتيح الإضافة الجديدة للمستخدمين تنويع أصوات المساعد خلال المحادثات المباشرة، في إطار تحسين تجربة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي وتوسيع خيارات الاستجابة الصوتية.

كما يتضمن التحديث تطوير أداة لإنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية، إذ يمكن للمستخدم وصف الموقع أو التجربة التي يرغب في تصميمها عبر أوامر نصية، ليقوم Gemini بإنشاء نموذج أولي يضم عناصر مرئية وتفاعلية، دون الحاجة إلى كتابة الأكواد البرمجية.

وتتيح هذه الإمكانية تحويل الأفكار إلى نماذج رقمية أولية، سواء لإنشاء صفحات إلكترونية أو تصميم تجارب تفاعلية، بما يوسع استخدامات المساعد الذكي لتشمل تطوير أدوات ومشروعات رقمية، إلى جانب مهامه في الإجابة عن الأسئلة وإنشاء المحتوى.

ويأتي التحديث في إطار جهود غوغل لتوسيع قدرات Gemini وتطوير أدوات تتيح للمستخدمين تنفيذ مهام متنوعة عبر التفاعل الصوتي والأوامر النصية، في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامها.