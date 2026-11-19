واشنطنانا

طور باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة بوسطن في الولايات المتحدة تقنية تعتمد على نبضات صوتية قصيرة لتعزيز تدفق السائل النخاعي في الدماغ أثناء النوم، في خطوة قد تساعد على فهم آليات التخلص من الفضلات المتراكمة في أنسجته، ودراسة علاقتها ببعض الأمراض العصبية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع «ساينس أليرت» العلمي اليوم الخميس، استناداً إلى دراسة نُشرت في مجلة «ساينس ترانسليشنال ميديسين» (Science Translational Medicine) في أيلول الماضي، تعتمد التقنية على بث نبضات قصيرة من الضوضاء الوردية، وهي أصوات منخفضة التردد وأكثر نعومة من الضوضاء البيضاء، مع ضبط توقيتها ليتزامن مع الموجات الكهربائية البطيئة للدماغ خلال النوم، ما يعزز النشاط العصبي المرتبط بتدفق السائل النخاعي.

وشملت التجربة 14 شخصاً بالغاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 18 و52 عاماً، خضعوا لفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي أثناء النوم، بالتزامن مع تسجيل نشاط الدماغ بواسطة تخطيط كهربائية الدماغ، وأظهرت النتائج أن التحفيز الصوتي المتزامن مع الموجات الدماغية البطيئة أدى إلى زيادة تدفق السائل النخاعي.

ويؤدي السائل النخاعي دوراً مهماً في حماية الدماغ والمساعدة على التخلص من الفضلات والمواد الأيضية المتراكمة في أنسجته، بما فيها بروتينات الأميلويد وتاو المرتبطة بمرض الزهايمر وأشكال أخرى من الخرف، ويبحث العلماء في آليات تدفق هذا السائل وإمكانات تعزيزها لفهم دورها في الحفاظ على صحة الدماغ.

ويرى الباحثون أن التحفيز الصوتي قد يوفر وسيلة لدراسة العلاقة بين نشاط الدماغ أثناء النوم وحركة السوائل داخله، وما إذا كان تعزيز هذه الحركة يمكن أن يسهم مستقبلاً في الحد من تراكم بعض المواد المرتبطة بالأمراض التنكسية العصبية.

ورغم النتائج الأولية، لا تزال التقنية في مراحلها التجريبية، إذ اقتصرت الدراسة على عدد محدود من الأشخاص الأصحاء، ولم تثبت بعد أن زيادة تدفق السائل النخاعي تؤدي إلى تحسين صحة الدماغ أو تقليل تراكم البروتينات المرتبطة بالأمراض العصبية، ما يستدعي إجراء دراسات أوسع لتقييم فاعليتها وإمكانات تطبيقها.