الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن تعرض محطة زابوروجيه النووية لهجوم بطائرة مسيرة

عواصم-سانا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، تلقيها بلاغاً يفيد بتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية لهجوم في جنوب شرق أوكرانيا بطائرة مسيرة، أصابت مبنى التوربينات في الموقع، ما تسبب في إحداث ثقب في جداره.

وذكر رئيس الوكالة رافائيل غروسي في بيان على منصة إكس: “إن فريق مفتشيها المتواجد في المحطة، طلب الإذن للدخول وفحص الأضرار بدقة وتقييم الوضع”، معرباً عن قلقه إزاء هذا الحادث، وواصفاً الهجمات بأنها “أشبه باللعب بالنار”.

من جهته، قال رئيس شركة روس آتوم الحكومية الروسية للطاقة أليكسي ليخاتشيف في بيان: “إن طائرة مسيرة ملغومة أوكرانية استهدفت مبنى الآلات في وحدة الطاقة رقم 6، في محطة زابوروجيه ما أدى إلى انفجار لاحق”، مشيراً إلى أن الانفجار “لم يلحق أضراراً بالمعدات الرئيسية، لكنه أحدث ثقباً بجدار قاعة الآلات”.

من جانبه، نفى الجيش الأوكراني في بيان الاتهامات الروسية، واصفاً إياها بأنها “حيلة دعائية جديدة”، مشيراً إلى أن العسكريين الأوكرانيين يتصرفون بدقة وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ويدركون تماماً عواقب أي أعمال تستهدف المنشآت النووية”.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط 2022، وسط تصاعد الضربات المتبادلة، وتراجع فرص التوصل إلى تسوية سياسية قريبة.