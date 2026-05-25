طائرة وزير الدفاع البريطاني تتعرض لتشويش خلال تحليقها قرب مقاطعة روسية

لندن-سانا

تعرضت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني كانت تقل وزير الدفاع جون هيلي، لتشويش إلكتروني أثناء تحليقها بالقرب من مقاطعة روسية، وفق ما كشفت صحيفة التايمز البريطانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الصحيفة قولها: إنه أثناء عودة هيلي من إستونيا الخميس الماضي، بعد زيارته القوات البريطانية المنتشرة هناك “انقطع اتصال طائرته الحكومية بإشارة الأقمار الصناعية”، مشيرةً إلى وجود مستشارين عسكريين وسياسيين، ومراسل لصحيفة التايمز على متن الطائرة.

وكشفت الصحيفة أن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر على الطائرة لم تتمكن من الاتصال بالإنترنت، واضطر الطيارون بعد تعطل نظام تحديد المواقع العالمي “جي بي إس” إلى استخدام وسائل بديلة لتحديد موقع طائرة “فالكون 900 إل إكس” خلال رحلة العودة التي استغرقت ثلاث ساعات.

ولفتت الصحيفة إلى أن استعادة الاتصال بالقمر الصناعي تستوجب إيقاف الطائرة ثم إعادة تشغيلها، وهو أمر مستحيل أثناء تحليقها، في حالة وصفها أحد طياري الطائرة البريطانية بأنها نادرة ولم يشهدها “منذ زمن طويل”.

وامتنعت وزارة الدفاع البريطانية عن التعليق، وأشار مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، إلى أن هذا النوع من التشويش ليس بالأمر غير المألوف بالقرب من المقاطعة الروسية.

ويشتبه في أن روسيا تقف وراء حادث التشويش الذي لا يعد الأول من نوعه، ففي عام 2024 تعرضت طائرة وزير الدفاع البولندي آنذاك، غرانت شابس، أيضاً لتشويش مماثل على نظام تحديد المواقع العالمي، أثناء تحليقها بالقرب من مقاطعة كالينينغراد الروسية في بحر البلطيق.