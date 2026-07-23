الجامعة العربية تستنكر اقتحام المستوطنين للأقصى وتحذّر من تغيير الوضع القائم

القاهرة-سانا

أدانت جامعة الدول العربية اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيست وآلاف المستوطنين المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً يستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الحرم القدسي.

وقال الأمين العام للجامعة نبيل فهمي في منشور على منصة “إكس” اليوم الخميس: إن وتيرة الاقتحامات تصاعدت في الأشهر الأخيرة ضمن مخطط متواصل لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، مشدداً على أنه “لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو على المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها”.

وأكد فهمي أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القائم تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، محذراً من “العواقب الخطيرة لاستمرار هذه الانتهاكات الممنهجة والاقتحامات التي تجري بتشجيع مباشر من سلطات الاحتلال ورموزه”.

وشدد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وكان أكثر من 3200 مستوطن يتقدمهم بن غفير اقتحموا المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم بحماية قوات الاحتلال، ونفذوا طقوساً استفزازية داخل باحاته، في خطوة أدانتها الرئاسة الفلسطينية، مؤكدة أنها تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد.