وزير الدفاع الكولومبي يحذر من هجمات خلال تنصيب الرئيس المنتخب

بوغوتا- سانا‏

حذّر وزير الدفاع الكولومبي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز من احتمال وقوع “أعمال إرهابية” خلال مراسم تنصيب الرئيس ‏المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا، المقررة غداً الجمعة في مدينة كالي جنوب غرب البلاد، بحضور عدد من قادة الدول.‏

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، عن سانشيز قوله في تصريحات إذاعية أمس: إن هناك تهديداً بوقوع هجمات يوم ‏التنصيب، مرجحاً أن تحاول الجماعات المسلحة تعطيل هذا الحدث الديمقراطي عبر تنفيذ أعمال إرهابية.‏

وأوضح سانشيز أن السلطات اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين المراسم، تشمل نشر نحو 11 ألف عنصر من القوات ‏المسلحة، وحظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق مدينة كالي والمناطق المحيطة بها، بعدما استخدمتها جماعات متمردة سابقاً ‏في إلقاء المتفجرات.‏

ومن المقرر أن يحضر مراسم التنصيب رؤساء الأرجنتين وباراغواي وتشيلي والإكوادور، إضافةً إلى العاهل الإسباني الملك ‏فيليبي السادس وعدد من قادة الدول.‏

وكان دي لا إسبرييا فاز بفارق ضئيل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في حزيران الماضي، بعد حملة ‏انتخابية تعهد خلالها بتشديد المواجهة مع الجماعات المسلحة، وإنهاء سياسة “السلام الشامل” القائمة على التفاوض معها، ‏التي انتهجها الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو.‏

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