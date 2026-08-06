وزير الدفاع الكولومبي يحذر من هجمات خلال تنصيب الرئيس المنتخب

بوغوتا- سانا
حذّر وزير الدفاع الكولومبي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز من احتمال وقوع “أعمال إرهابية” خلال مراسم تنصيب الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييا، المقررة غداً الجمعة في مدينة كالي جنوب غرب البلاد، بحضور عدد من قادة الدول.
ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، عن سانشيز قوله في تصريحات إذاعية أمس: إن هناك تهديداً بوقوع هجمات يوم التنصيب، مرجحاً أن تحاول الجماعات المسلحة تعطيل هذا الحدث الديمقراطي عبر تنفيذ أعمال إرهابية.
وأوضح سانشيز أن السلطات اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتأمين المراسم، تشمل نشر نحو 11 ألف عنصر من القوات المسلحة، وحظر تحليق الطائرات المسيّرة فوق مدينة كالي والمناطق المحيطة بها، بعدما استخدمتها جماعات متمردة سابقاً في إلقاء المتفجرات.
ومن المقرر أن يحضر مراسم التنصيب رؤساء الأرجنتين وباراغواي وتشيلي والإكوادور، إضافةً إلى العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وعدد من قادة الدول.
وكان دي لا إسبرييا فاز بفارق ضئيل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في حزيران الماضي، بعد حملة انتخابية تعهد خلالها بتشديد المواجهة مع الجماعات المسلحة، وإنهاء سياسة “السلام الشامل” القائمة على التفاوض معها، التي انتهجها الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو.