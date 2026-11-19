الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، ليلة الخميس، عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة صعدة باليمن.
وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن ميليشيا الحوثي استخدمت المنصة في محاولة لاستهداف المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن تدميرها جاء عقب محاولة الاعتداء التي وقعت اليوم.
وفي الثامن من الشهر الجاري أعلن التحالف عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، استُخدمت في محاولة استهداف المنطقة الشرقية بالسعودية.