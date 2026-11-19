الرياض-سانا‏

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، ليلة الخميس، عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية ‏في محافظة صعدة باليمن.‏

وأوضح المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة «إكس»، أن ‏ميليشيا الحوثي استخدمت المنصة في محاولة لاستهداف المنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن ‏تدميرها جاء عقب محاولة الاعتداء التي وقعت اليوم.‏

وفي الثامن من الشهر الجاري أعلن التحالف عن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ ‏الباليستية ‏تابعة لميليشيا الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، استُخدمت في محاولة استهداف ‏المنطقة ‏الشرقية بالسعودية.‏

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