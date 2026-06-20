فانس: من المتوقع إجراء محادثات مع إيران في سويسرا

نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس فانس: من المتوقع إجراء محادثات مع إيران في سويسرا

واشنطن-سانا‏

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم السبت، أنه من المتوقع إجراء محادثات ‏مع إيران في سويسرا خلال الفترة القريبة المقبلة.‏

ونقلت وكالة رويترز عن فانس قوله: إن وقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاق ‏الأمريكي المؤلف من 14 بنداً مع طهران سيصمد، مشيراً إلى أنه لا يرى أي دليل على ‏إغلاق مضيق هرمز، في إشارة إلى ورود تقارير عن إغلاق ايران المضيق.‏

وكانت وزارة الخارجية السويسرية أكدت في وقت سابق اليوم أن بيرن تواصل توفير ‌‏”بيئة سرية وموثوقة” في بورجنشتوك لتيسير المناقشات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين ‏الولايات المتحدة وإيران.‏

روسيا تنتج درونات عسكرية جديدة بمواصفات مميزة
مقتل 13 شخصاً في انفجار مستودع ذخيرة في بوروندي
ترامب: البحرية الأمريكية مستعدة لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
مقتل أربعة جنود تايلانديين في اشتباكات على الحدود مع كمبوديا
وزراء الدفاع في دول الخليج يبحثون سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين دولهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك