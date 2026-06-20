فانس: من المتوقع إجراء محادثات مع إيران في سويسرا

واشنطن-سانا‏

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم السبت، أنه من المتوقع إجراء محادثات ‏مع إيران في سويسرا خلال الفترة القريبة المقبلة.‏

ونقلت وكالة رويترز عن فانس قوله: إن وقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاق ‏الأمريكي المؤلف من 14 بنداً مع طهران سيصمد، مشيراً إلى أنه لا يرى أي دليل على ‏إغلاق مضيق هرمز، في إشارة إلى ورود تقارير عن إغلاق ايران المضيق.‏

وكانت وزارة الخارجية السويسرية أكدت في وقت سابق اليوم أن بيرن تواصل توفير ‌‏”بيئة سرية وموثوقة” في بورجنشتوك لتيسير المناقشات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين ‏الولايات المتحدة وإيران.‏