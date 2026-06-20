فانس: من المتوقع إجراء محادثات مع إيران في سويسرا

واشنطن-سانا
أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس اليوم السبت، أنه من المتوقع إجراء محادثات مع إيران في سويسرا خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونقلت وكالة رويترز عن فانس قوله: إن وقف إطلاق النار المنصوص عليه في الاتفاق الأمريكي المؤلف من 14 بنداً مع طهران سيصمد، مشيراً إلى أنه لا يرى أي دليل على إغلاق مضيق هرمز، في إشارة إلى ورود تقارير عن إغلاق ايران المضيق.
وكانت وزارة الخارجية السويسرية أكدت في وقت سابق اليوم أن بيرن تواصل توفير ”بيئة سرية وموثوقة” في بورجنشتوك لتيسير المناقشات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.