الحسكة- سانا

بدأ فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة بدعم من الهلال الأحمر القطري، الأربعاء، تنفيذ حملة لتوزيع الحقائب المدرسية والقرطاسية على تلاميذ المدارس في عدد من مناطق المحافظة، في إطار الجهود الهادفة إلى دعم العملية التعليمية ومساندة الأسر في تأمين المستلزمات المدرسية لأبنائها.

وبين رئيس فرع الهلال الأحمر السوري خضر الظاهر في تصريح لمراسل سانا، أن الحملة تتضمن توزيع نحو 8 آلاف حقيبة مدرسية حيث انطلقت عمليات التوزيع اليوم بتسليم ألف حقيبة لتلاميذ المدارس في منطقة العريشة بريف الحسكة الجنوبي، على أن تتواصل تباعاً في بقية المناطق المشمولة بالحملة، بمعدل ألف حقيبة لكل منطقة.

وأوضح الظاهر أن الحملة تشمل مناطق الشدادي والعريشة ومركدة ورأس العين وتل حميس وجزعة وتل براك والهول، لافتاً إلى أن الحقائب تتضمن المستلزمات والقرطاسية المدرسية اللازمة لمساعدة التلاميذ على متابعة تحصيلهم الدراسي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن الأسر، والمساهمة في توفير احتياجات التلاميذ الأساسية وتشجيعهم على مواصلة تعليمهم، بما يعزز فرص الوصول إلى التعليم ويدعم استقرار العملية التعليمية في المناطق المستهدفة.

وكان وفدان من الهلال الأحمر القطري وفرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة أجريا خلال اليومين الماضيين جولة شملت عدداً من المدارس في الريف الجنوبي للمحافظة.