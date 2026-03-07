مصر وكازاخستان تبحثان تداعيات التصعيد العسكري على أمن واستقرار المنطقة

القاهرة-سانا

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني يرمك كوشيربايف، اليوم السبت، تطورات التصعيد العسكري في المنطقة، وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وذكر موقع وزارة الخارجية المصرية، أن عبد العاطي استعرض التطورات الخطيرة بالمنطقة، وتداعياتها السياسية والأمنية والاقتصادية، مؤكداً ضرورة خفض التصعيد، وتغليب الحلول الدبلوماسية، لتجنيب اتساع نطاق الصراع، والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

كما شدد عبد العاطي على أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع، مؤكداً أهمية احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار وضبط النفس، معرباً عن رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المبررة على الدول العربية الشقيقة، ودعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضيها.

من جانبه أكد كوشيربايف أن بلاده تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع بالمنطقة، مثمناً دور مصر المحوري في خفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية.

وتواصل طهران اعتداءاتها على عدد من دول المنطقة، وذلك في سياق الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي دخلت أسبوعها الثاني.