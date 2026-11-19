الرياض -سانا
بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول براد كوبر، أمس الأربعاء، آفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن اللقاء عُقد في العاصمة الرياض، وتناول أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوتر في اليمن جراء الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي على الأراضي اليمنية والسعودية أيضاً، حيث تعرضت السعودية مؤخراً لسلسلة اعتداءات كان آخرها صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الليلة باتجاه جنوب السعودية واعترضته الدفاعات الجوية قبل بلوغه هدفه.