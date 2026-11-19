الرياض -سانا‏

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، مع قائد القيادة المركزية ‏الأمريكية الفريق أول براد كوبر، أمس الأربعاء، آفاق التعاون الدفاعي بين البلدين، وسبل تعزيز ‏الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.‏

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن اللقاء عُقد في العاصمة الرياض، وتناول أيضاً عدداً ‏من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.‏

ويأتي اللقاء في ظل تصاعد التوتر في اليمن جراء الهجمات التي تنفذها ميليشيا الحوثي على ‏الأراضي اليمنية والسعودية أيضاً، حيث تعرضت السعودية مؤخراً لسلسلة اعتداءات كان آخرها ‏صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الليلة باتجاه جنوب السعودية واعترضته الدفاعات ‏الجوية قبل بلوغه هدفه.‏