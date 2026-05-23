مقتل خمسة فلسطينيين بقصف إسرائيلي على منطقة التوام شمال غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم السبت جراء غارة شنتها مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي على شمال مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية قولها: إن خمسة فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون إثر قصف مسيّرة للاحتلال منطقة التوام شمال غزة.

وقُتل فلسطيني وأصيب آخرون، بينهم امرأة وطفلة، أمس الجمعة في غارات وعمليات إطلاق نار نفذها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 895 بينما بلغ عدد المصابين 2677.