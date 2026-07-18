الجيش الأردني يعلن اعتراض واسقاط 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة

عمان-سانا

أعلن الجيش الأردني اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له اعترضت وأسقطت 10 صواريخ إيرانية استهدفت أراضي المملكة.



وقال الجيش الأردني في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”: إن عملية اعتراض وإسقاط الصواريخ الإيرانية لم ينتج عنها أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.



وأشار الجيش الأردني إلى أن فرق سلاح الهندسة باشرت مهامها في مواقع سقوط الشظايا، وعملت على التعامل معها وتأمينها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها.



وكانت القوات المسلحة الأردنية أعلنت أمس الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي وكانت تستهدف أراضي المملكة.

