إسطنبول-سانا

تعود الملاكمة السورية إلى المنافسات الدولية بعد غياب استمر أربع سنوات، عبر مشاركتها في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة 2026، المقامة حالياً في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة 340 ملاكماً يمثلون 87 دولة، ويتنافسون في 12 فئة وزنية على جوائز مالية إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار.

وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبطال العالم والأبطال الأولمبيين والمتوجين في البطولات الدولية، ما يوفر فرصة للملاكمين السوريين للاحتكاك بمستويات عالية واختبار قدراتهم أمام مدارس عالمية متقدمة.

وذكرت وزارة الرياضة والشباب السورية عبر صفحتها على موقع فيسبوك، أن المنتخب لم يحقق أي فوز في نزالاته الأربعة الأولى، بانتظار خوض عدي خدام منافسات وزن 85 كغ، وجعفر إسماعيل منافسات وزن 90 كغ.

وتضم البعثة السورية سبعة لاعبين هم عدي خدام، وجعفر إسماعيل، وبشار شريقي، والمؤمن بالله القيس، ومحمود زارع، وميار المصري، وعيسى حميدة.