الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم السبت، تنفيذ عملية رد عسكري لتدمير مصادر حيوية تدعم المجهود العسكري والعمليات الإرهابية لميليشيا الحوثي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي في بيان على منصة «إكس» أن المصادر المستهدفة في العملية تستخدمها ميليشيا الحوثي في تنفيذ عملياتها الممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى تهديد حرية الملاحة البحرية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأشار المالكي إلى أن الأهداف التي جرى تدميرها تدعم العمليات التي تنفذها الميليشيا عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف أن قيادة القوات المشتركة لن تتوانى عن الرد الفوري على كل عملية إرهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، لافتاً إلى أن عمليات التحالف تُنفذ وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم ‏من خلال عدة بيانات، اعتراض وتدمير عدة صواريخ ‏باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مناطق متفرقة من ‏السعودية.‏