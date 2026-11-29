الخريف يعانق الشتاء بلقطات ساحرة في دركوش بريف جسر الشغور تاريخ النشر: 2026/11/29 5:30 مساءً اخر تحديث: 2026/11/29 5:30 مساءً قائمة الصور 1/9 برعاية مديرية صحة إدلب.. مؤسسة سامز تحتفل بتخريج 20 طالبة من قسم القبالة، بعد إتمامهن البرنامج التدريبي الكامل وتأهيلهن للعمل في القطاع الصحي إنارة جسر الرستن في ريف حمص مع قرب الانتهاء من أعمال الصيانة ودخوله إلى الخدمة تحميل باخرة في مرفأ طرطوس بـ 10 آلاف رأس من المواشي استعداداً لتصديرها، في خطوة تعكس عودة النشاط الاقتصادي إلى المرفأ أجواء حماسية في مباراة جمعت تشرين وتفتناز ناشطون في مدينة سلمية ينظمون مسيراً صامتاً بالشموع ضمن فعاليات إحياء ذكرى الثورة السورية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:جسر الشغوردركوش مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة وزير المالية والبنك الدولي يبحثان خطوات إصلاح وتطوير الإدارة المالية في يومها الثاني.. عملية “ردع العدوان” توسع دائرة معاركها وتقطع طريق حلب – دمشق الدولي الطوارئ تحذر من أمطار غزيرة واضطراب بحري ابتداء من الثلاثاء حلب بعد التحرير.. كيف واجهت المؤسسات تحديات الأيام الأولى؟ وزير الصناعة: توسعة باب الهوى الصناعية تضيف 122 مقسماً وتوّفر آلاف فرص العمل افتتاح مهرجان موسم التحرير 2026 على أرض مدينة المعارض القديمة بدمشق آخر الأخبار المحافظاتتقاريرحلبمحليات برنامج الأغذية العالمي يرصد تحديات معيشية تواجه العائدين إلى حلب أمنالمحافظاتريف دمشقمحليات المباحث الجنائية بريف دمشق تكشف ملابسات اختفاء طفلة وقتلها على يد والدتها تقاريراقتصاد سوريا كيف تستعيد سوريا حضورها على خارطة الترانزيت الدولي؟