دمشق-سانا



تتحضر وزارة الخارجية والمغتربين، بتوجيه من وزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، لتعيين دفعة جديدة من الدبلوماسيين والعاملين الإداريين في عدد من السفارات والبعثات السورية المعتمدة في دول عدة حول العالم.



وأوضح مدير إدارة التمثيل الدبلوماسي في الوزارة عبيدة الأرناؤوط، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن التعيينات المرتقبة ستشمل العاملين في الشأنين الدبلوماسي والإداري، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها فور استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة.



وبيّن الأرناؤوط أن جميع المبتعثين خضعوا لبرنامج متكامل من الدورات التدريبية والتأهيلية المكثفة في المعهد الدبلوماسي، يتضمن محاور تخصصية وعملية تهدف إلى صقل خبراتهم، ورفع كفاءتهم في أداء المهام الدبلوماسية والإدارية، وإعدادهم وفق معايير مهنية تواكب متطلبات العمل في البعثات الخارجية.



وأكد الأرناؤوط أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة الرامية إلى إعادة تنظيم البعثات السورية حول العالم، وتفعيل دورها بما يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويخدم المصالح الوطنية.



يذكر أن الوزارة أعلنت عن مسابقة للتوظيف خاصة بالسلكين الدبلوماسي والإداري، حيث بدأت الأسبوع الماضي إجراء المقابلات الشخصية المباشرة للمتأهلين عن الاختبار ‏الكتابي، والذين بلغ عددهم 800 من بين 2735 مرشحاً خضعوا للاختبار الكتابي.