أردوغان وعباس يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

أنقرة-سانا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفلسطيني محمود عباس، في العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في المنطقة عموماً والأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصاً، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي وانتهاكات متواصلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن مباحثات أردوغان وعباس تناولت أيضاً العلاقات التي تربط بين فلسطين وتركيا وبين الشعبين الصديقين، وسبل تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونوه عباس بمواقف تركيا الثابتة في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية، مقدراً جهودها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة وعلاج الجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

تصعيد خطير في الضفة الغربية..

وأطلع عباس نظيره التركي على التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية، بما فيها القدس، نتيجة سياسات التوسع الاستيطاني، واعتداءات المستوطنين وعمليات الضم والقتل والاعتقال والهدم والاستيلاء على الأراضي واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد عباس، أن سلطات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة، الذي لا يزال يتعرض للحصار والتجويع وعمليات القتل اليومية، رغم الإعلان عن اتفاق لتطبيق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وجدد عباس التأكيد، أن قطاع غزة جزءٌ لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأنه لا دولة فلسطينية من دون غزة، ولا مستقبل لها إلا في إطار دولة فلسطينية واحدة، بقانون واحد ومؤسسة شرعية واحدة وسلاح شرعي واحد، وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب المباحثات، أكد الرئيس الفلسطيني، أن السلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن أي اندماج لإسرائيل في المنطقة يجب أن يرتبط بتحقيق هذا الهدف وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد عباس على أن الشعب الفلسطيني صامد في أرضه، ولن يقبل بالتهجير أو الاستيلاء على أرضه، مؤكداً أهمية وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز المشاركة الوطنية الشاملة، ومنوهاً بالجهود التركية والمصرية والقطرية، وكذلك الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات وتهيئة الظروف للتعافي وإعادة الإعمار.

تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية

من جانبه، أكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بكل قوة وفي جميع المحافل الدولية، مجدداً دعمها لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أردوغان، أن الحكومة الإسرائيلية التي ترتكب الإبادة تواصل ممارساتها غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس أمام أنظار العالم أجمع، لافتاً إلى استمرار سياسات التهجير القسري للفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.

وشدد على أن دعم فلسطين مسؤولية مشتركة تقع على عاتق البشرية جمعاء، وفي مقدمتها العالم الإسلامي، مؤكداً معارضة تركيا محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وسائر الأماكن المقدسة.

ودعا أردوغان إلى توفير الظروف اللازمة في أقرب وقت لبدء إعادة إعمار قطاع غزة وضمان الأمن فيه، مشيراً إلى أن بلاده تدعم القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وكان عباس وصل مساء أمس الثلاثاء إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين، في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين.