ارتفاع عدد الوفيات جراء موجة الحر الشديدة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى 19 شخصاً

واشنطن-سانا‏

ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بموجة الحر الشديدة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى 19 شخصاً، وفق بيانات صحية ‌‏رسمية صدرت اليوم الإثنين.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن مفوض الصحة في الولاية راينارد واشنطن إن الوفيات المشتبه بارتباطها بالحرارة المرتفعة ‏وصلت إلى 19 شخصاً، موضحاً أنه تم العثور على الضحايا داخل منازل تفتقر إلى أجهزة التكييف، وفي الشوارع، وداخل ‏سيارات متوقفة.‏

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الامريكية إلى أن التحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة للغاية شملت نحو 160 مليون ‏أمريكي، بالتزامن مع احتفال البلاد بعطلة الرابع من تموز، ذكرى عيد الاستقلال الـ250.‏

بدورها، حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل السكان من أن هذه الظروف الجوية المتطرفة تمثل أطول فترة تشهد ‏فيها الولاية درجات حرارة مرتفعة منذ أكثر من 14 عاماً، وسط دعوات رسمية للبقاء في المنازل واللجوء إلى أماكن مكيفة.‏

يُذكر أن الولايات المتحدة تتأثر هذا الأسبوع بظاهرة القبة الحرارية، الناجمة عن انحصار الهواء الساخن تحت ضغط جوي ‏مرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، فيما تشهد مناطق عدة حول العالم موجات حر غير مسبوقة، وأكثر ‏تواتراً بفعل التغيرات المناخية المتسارعة الناتجة عن الانبعاثات الغازية والأنشطة البشرية.‏