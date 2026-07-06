ارتفاع عدد الوفيات جراء موجة الحر الشديدة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى 19 شخصاً

واشنطن-سانا
ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بموجة الحر الشديدة في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إلى 19 شخصاً، وفق بيانات صحية رسمية صدرت اليوم الإثنين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مفوض الصحة في الولاية راينارد واشنطن إن الوفيات المشتبه بارتباطها بالحرارة المرتفعة وصلت إلى 19 شخصاً، موضحاً أنه تم العثور على الضحايا داخل منازل تفتقر إلى أجهزة التكييف، وفي الشوارع، وداخل سيارات متوقفة.
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الامريكية إلى أن التحذيرات من درجات الحرارة المرتفعة للغاية شملت نحو 160 مليون أمريكي، بالتزامن مع احتفال البلاد بعطلة الرابع من تموز، ذكرى عيد الاستقلال الـ250.
بدورها، حذرت حاكمة ولاية نيوجيرسي ميكي شيريل السكان من أن هذه الظروف الجوية المتطرفة تمثل أطول فترة تشهد فيها الولاية درجات حرارة مرتفعة منذ أكثر من 14 عاماً، وسط دعوات رسمية للبقاء في المنازل واللجوء إلى أماكن مكيفة.
يُذكر أن الولايات المتحدة تتأثر هذا الأسبوع بظاهرة القبة الحرارية، الناجمة عن انحصار الهواء الساخن تحت ضغط جوي مرتفع، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة، فيما تشهد مناطق عدة حول العالم موجات حر غير مسبوقة، وأكثر تواتراً بفعل التغيرات المناخية المتسارعة الناتجة عن الانبعاثات الغازية والأنشطة البشرية.