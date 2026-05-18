قتيلان وجريحان جراء غارة إسرائيلية على بعلبك في لبنان

بيروت-سانا
قتل شخصان وأصيب آخران، اليوم الإثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت قضاء بعلبك، في وقت يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة قوله: إن غارة إسرائيلية على بلدة دورس – قضاء بعلبك أدت إلى سقوط قتيلين أحدهما فتاة، وإصابة سيدة وطفلة، جميعهم فلسطينيون.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مجمع سكني وتجاري على أوتوستراد دير الزهراني في قضاء النبطية ودمره، كما دمر عدداً من المنازل في منطقة القلعة بين بلدتي حاروف والدوير في القضاء ذاته، وأغار على تبنين في قضاء بنت جبيل.
واستهدفت مدفعية الاحتلال حي المرج في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية، وبلدة ديرعامص قضاء صور.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، منذ الـ 2 من آذار الماضي، إلى 2988 قتيلاً و9210 جرحى.