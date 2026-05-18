قتيلان وجريحان جراء غارة إسرائيلية على بعلبك في لبنان

بيروت-سانا‏

قتل شخصان وأصيب آخران، اليوم الإثنين، جراء غارة إسرائيلية استهدفت قضاء بعلبك، في وقت ‏يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته على مناطق متفرقة من جنوب لبنان‎.‎

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة العامة ‏قوله: إن غارة إسرائيلية على بلدة دورس – قضاء بعلبك أدت إلى سقوط قتيلين أحدهما فتاة، ‏وإصابة سيدة وطفلة، جميعهم فلسطينيون‎.‎

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مجمع سكني وتجاري على أوتوستراد دير الزهراني ‏في قضاء النبطية ودمره، كما دمر عدداً من المنازل في منطقة القلعة بين بلدتي حاروف والدوير في ‏القضاء ذاته، وأغار على تبنين في قضاء بنت جبيل‎.‎

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي المرج في بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية، وبلدة ديرعامص قضاء ‏صور‎.‎

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية ‏على لبنان، منذ الـ 2 من آذار الماضي، إلى 2988 قتيلاً و9210 جرحى.‏