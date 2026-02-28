الملك عبد الله يؤكد لـ ماكرون عزم الأردن اتخاذ كل التدابير لحماية أمنه

ملك الأردن الملك عبد الله يؤكد لـ ماكرون عزم الأردن اتخاذ كل التدابير لحماية أمنه

عمّان-سانا

أكد ملك الأردن عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي تلقّاه اليوم السبت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، عقب الاعتداءات الإيرانية الصاروخية التي طالت الأراضي الأردنية، وعدداً من الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبد الله شدّد خلال الاتصال على أهمية احترام سيادة الدول، واعتماد الحلول الدبلوماسية لتجاوز الأزمات واستعادة الاستقرار الإقليمي، مجدداً إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن ودولاً خليجية.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا أدانت في بيان مشترك الاعتداءات الإيرانية على السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، مؤكدةً رفضها لأي أعمال تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

