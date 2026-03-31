الجامعة العربية تدين إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

القاهرة-سانا

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات، إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانوناً يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أنه يتناقض مع أبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني ويقوض العدالة على نحو صارخ ويكرس تمييزاً فاضحاً ضد الفلسطينيين، ويمثل صورة مشينة من صور الفصل العنصري.

وقال أبو الغيط في بيان نُشر اليوم الثلاثاء على موقع الجامعة على منصة”x”: “إن تمرير هذا القانون يعكس هيمنة كاملة لتيار بالغ التطرف والعنصرية على القرار السياسي في إسرائيل، ويمثل حلقة في سلسلة متواصلة من الإجراءات والسياسات الهادفة لمحاصرة الوجود الفلسطيني وإهدار ما تبقى من حقوق إنسانية للفلسطينيين والتمهيد لتطبيق مخطط ضم الضفة الغربية”.

وأكد أن عجز المجتمع الدولي عن التحرك الفعال في مواجهة هذه السياسات المتطرفة والعنصرية هو أمر مشين، وأن إسرائيل تدفع الأمور نحو الانفجار في الأراضي الفلسطينية كجزء من مخطط متواصل لإشعال الحرائق في أنحاء المنطقة وجرها نحو دوامة من التصعيد.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت أمس الإثنين، قانوناً يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

وتقدمت فلسطين في وقت سابق اليوم وفق وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بطلب عاجل لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت ممكن، لبحث سبل التصدي للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى مناقشة إقرار قانون الحكم بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.