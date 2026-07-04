ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 2954 قتيلاً

‏ ‏كراكاس-سانا‏

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ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا مؤخراً إلى 2954 قتيلاً ‏و16592 مصاباً.‏

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وذكرت وزارة الإعلام الفنزويلية في بيان لها السبت، إن حصيلة عدد قتلى الزلزالين ‏ارتفع إلى 2954 شخصاً، في حين أظهرت أحدث بيانات نشرها رئيس الجمعية الوطنية ‏الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين إلى 16592 شخصاً، ‏فيما بلغ عدد المشردين 16309 أشخاص.‏

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وأشار رودريغيز إلى أن الفرق الطبية عالجت 22445 شخصاً حتى الآن، وتم نشر ما ‏يقارب 30 ألف مسؤول إنقاذ إلى جانب 3281 من أفراد الإنقاذ الدوليين لمساعدة ‏المتضررين، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ للبحث عن الناجين لا تزال جارية.‏

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وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 2645 شخصاً جراء الزلزالين.‏

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وضرب زلزالان قويان تخطت شدتهما سبع درجات فنزويلا في الـ 24 من حزيران، ‏وأسفرا عن انهيار عشرات المجمّعات السكنية، معظمها في منطقة لا غوايرا الساحلية ‏شمال العاصمة كاراكاس.‏

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يشار إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، أرسلت في الـ 27 من حزيران ‏فريق إنقاذ سورياً ‏دولياً إلى فنزويلا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة ‏الإنسانية عقب ‏الزلزالين، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع لقوة الأمن الداخلي في ‏دولة قطر ‌‏(لخويا).‏