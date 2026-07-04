كراكاس-سانا
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا فنزويلا مؤخراً إلى 2954 قتيلاً و16592 مصاباً.
وذكرت وزارة الإعلام الفنزويلية في بيان لها السبت، إن حصيلة عدد قتلى الزلزالين ارتفع إلى 2954 شخصاً، في حين أظهرت أحدث بيانات نشرها رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز ارتفاع العدد الإجمالي للمصابين إلى 16592 شخصاً، فيما بلغ عدد المشردين 16309 أشخاص.
وأشار رودريغيز إلى أن الفرق الطبية عالجت 22445 شخصاً حتى الآن، وتم نشر ما يقارب 30 ألف مسؤول إنقاذ إلى جانب 3281 من أفراد الإنقاذ الدوليين لمساعدة المتضررين، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ للبحث عن الناجين لا تزال جارية.
وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 2645 شخصاً جراء الزلزالين.
وضرب زلزالان قويان تخطت شدتهما سبع درجات فنزويلا في الـ 24 من حزيران، وأسفرا عن انهيار عشرات المجمّعات السكنية، معظمها في منطقة لا غوايرا الساحلية شمال العاصمة كاراكاس.
يشار إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، أرسلت في الـ 27 من حزيران فريق إنقاذ سورياً دولياً إلى فنزويلا، للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ والاستجابة الإنسانية عقب الزلزالين، بالتعاون مع فريق الإنقاذ الدولي التابع لقوة الأمن الداخلي في دولة قطر (لخويا).
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 2954 قتيلاً
كراكاس-سانا