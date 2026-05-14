غارات إسرائيلية مكثّفة على جنوب لبنان تسفر عن إصابات ‏وعمليات إخلاء

بيروت-سانا‏

أصيب عدة أشخاص بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية ‏استهدفت منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم عدة بلدات جنوب ‏لبنان.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنّ تسعة أشخاص، بينهم ‏أربعة نساء أصيبوا بجروح في غارة للطيران الحربي ‏الإسرائيلي ليلاً على أحياء سكنية في بلدة زبقين – قضاء صور، ‏كما أدت غارة على عيتيت إلى سقوط عدد من الجرحى. ‏

كما شن الطيران المعادي صباح اليوم الخميس، غارات على بلدة ‏صديقين في صور وبلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى ‏وقوع عدة إصابات.‏

وفي النبطية، أخلت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر ‏اللبناني ‏من مركز النبطية بمؤازرة الجيش، عائلة سورية من ‏مسكنها في ‏ميفدون، وعدداً من العمال البنغاليين من أحد المنازل ‏ومن معمل ‏لتصنيع الحلويات في البلدة، كانوا محاصرين جراء ‏الغارات ‏والقصف المدفعي المعادي، بالإضافة إلى نفاد مواد ‏التموين ‏لديهم.‏

واستهدف الاحتلال فجراً بقذائف المدفعية، تلال مجدل زون‏، وأغار الطيران الحربي بعد منتصف الليل، على بلدة ‏المنصوري في قضاء صور، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف ‏لبلدات المنصوري، الحنية والقليلة وتعرض مجرى نهر ‏الليطاني تحت قلعة الشقيف لقصف مدفعي عنيف ليلاً.‏

كما تعرضت بلدتا مجدل سلم والصوانة في قضاء ‏مرجعيون، ‏لغارتين بعد منتصف الليل، بالتزامن مع ‏قصف مدفعي ‏على ‌‏بلدات برعشيت، فرون، الغندورية وشقرا ‏قضاء بنت ‏جبيل.‏

وكان 13 شخصاً قتلوا، وأصيب آخرون مساء أمس الأربعاء ‏جراء غارات إسرائيلية، على مناطق وبلدات عدة في لبنان. ‏

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا ‏الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي ‏إلى 2896 قتيلاً و 8824 جريحاً.‏