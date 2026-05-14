غارات إسرائيلية مكثّفة على جنوب لبنان تسفر عن إصابات ‏وعمليات إخلاء

بيروت-سانا
أصيب عدة أشخاص بجروح في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم عدة بلدات جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أنّ تسعة أشخاص، بينهم أربعة نساء أصيبوا بجروح في غارة للطيران الحربي الإسرائيلي ليلاً على أحياء سكنية في بلدة زبقين – قضاء صور، كما أدت غارة على عيتيت إلى سقوط عدد من الجرحى.
كما شن الطيران المعادي صباح اليوم الخميس، غارات على بلدة صديقين في صور وبلدة كفرا في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى وقوع عدة إصابات.
وفي النبطية، أخلت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني من مركز النبطية بمؤازرة الجيش، عائلة سورية من مسكنها في ميفدون، وعدداً من العمال البنغاليين من أحد المنازل ومن معمل لتصنيع الحلويات في البلدة، كانوا محاصرين جراء الغارات والقصف المدفعي المعادي، بالإضافة إلى نفاد مواد التموين لديهم.
واستهدف الاحتلال فجراً بقذائف المدفعية، تلال مجدل زون، وأغار الطيران الحربي بعد منتصف الليل، على بلدة المنصوري في قضاء صور، تزامناً مع قصف مدفعي عنيف لبلدات المنصوري، الحنية والقليلة وتعرض مجرى نهر الليطاني تحت قلعة الشقيف لقصف مدفعي عنيف ليلاً.
كما تعرضت بلدتا مجدل سلم والصوانة في قضاء مرجعيون، لغارتين بعد منتصف الليل، بالتزامن مع قصف مدفعي على بلدات برعشيت، فرون، الغندورية وشقرا قضاء بنت جبيل.
وكان 13 شخصاً قتلوا، وأصيب آخرون مساء أمس الأربعاء جراء غارات إسرائيلية، على مناطق وبلدات عدة في لبنان.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 2896 قتيلاً و 8824 جريحاً.