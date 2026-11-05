المكتبة الوطنية السورية تختتم دورة تخصصية لدعم الباحثين والشباب

دمشق-سانا

اختتمت المكتبة الوطنية السورية اليوم الخميس، الدورة العلمية التخصصية “صناعة البحث العلمي في العلوم الإنسانية”، التي أقيمت برعاية وزارة الثقافة، وذلك بحفل تضمن تقييم المشاريع البحثية المقدمة من المشاركين، وتوزيع الشهادات عليهم، وتكريم الأكاديميين والأساتذة الذين شاركوا في عمليات التدريب والتقييم.

واستهدفت الدورة طلاب الجامعات والدراسات العليا، ولا سيما مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بهدف تعريفهم بأسس البحث العلمي ومناهجه وأدواته الحديثة، ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي تواجههم في مختلف مراحل إعداد البحوث، بدءاً من اختيار الموضوع وصياغة الإشكالية، وصولاً إلى الكتابة والتوثيق والنشر الأكاديمي.

مشاريع تطبيقية وتقييم للمهارات البحثية

أوضح المدير العام للمكتبة الوطنية السورية الدكتور سعيد حجازي في تصريح لـ سانا أن المشاركين قدموا في ختام الدورة مشاريع بحثية تطبيقية، خضعت لتقييم دقيق من قبل لجنة علمية متخصصة، وشملت موضوعات متنوعة في العلوم الإنسانية، منها اللغة العربية والأدب وعلم الاجتماع والفلسفة والمكتبات والمعلومات.

وأشار حجازي إلى أن المشاريع، التي بلغ حجم كل منها نحو عشر صفحات، أتاحت للجنة تقييم مدى استفادة المشاركين من المحاور التدريبية، والوقوف على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير في أعمالهم الأكاديمية، مبيناً أن الدورة تناولت مختلف مراحل البحث العلمي، وقدمت للطلاب أدوات منهجية تساعدهم على إعداد دراسات تستوفي المعايير الأكاديمية المطلوبة للنشر في المجلات المحكمة أو إصدارها في كتب علمية.

ولفت حجازي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المكتبة لتطوير حركة البحث العلمي في سوريا بالتعاون مع الجهات الأكاديمية، ومساندة طلاب الدراسات العليا الذين يواجهون تحديات منهجية أثناء إعداد أبحاثهم، معرباً عن التوجه لتنظيم دورات مماثلة في العلوم التطبيقية، وربما العلوم البحتة في مراحل لاحقة.

آفاق النشر العلمي والتقنيات الحديثة

من جهتها، أوضحت رئيسة تحرير مجلة التراث والمكتبات في المكتبة الوطنية الدكتورة مجد قمر أن الدورة تناولت محاور متكاملة بدأت بأساسيات البحث العلمي ومفاهيمه وهيكليته، مروراً بجمع المعلومات وأدوات البحث ومعاييره، وصولاً إلى مراحل الكتابة والنشر العلمي والأكاديمي.

وبينت قمر، وهي عضو في لجنة تقييم الأبحاث، أن كثافة المشاريع المقدمة مقارنة بالوقت المتاح شكلت تحدياً أمام اللجنة إلا أنها تمكنت من الاطلاع على الهيكليات والمناهج المعتمدة في جميع الأبحاث وقراءة عدد منها بصورة تفصيلية، بما أتاح الوقوف على مستوى الأعمال المقدمة وتقييم نماذج منها.

وأضافت قمر أن المكتبة ستعمل على متابعة الأبحاث المتميزة والتعاون مع أصحابها لتطويرها، مع إمكانية نشر ما يتوافق منها مع اختصاص مجلة التراث والمكتبات وموضوعاتها، مشيرة إلى أن الدورة تمثل خطوة أولى ضمن مسار تدريبي يتوسع ليشمل العلوم التطبيقية، إلى جانب دورات مرتقبة تتناول توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة البحث العلمي.

أثر العلوم الإنسانية ودور المكتبة في دعم الباحثين

أكدت قمر أن أهمية البحث في العلوم الإنسانية تتصل بقدرته على دراسة الواقع الاجتماعي وفهم سلوك الأفراد والجماعات، مشيرة إلى أن تحويل الأفكار البحثية إلى معرفة قابلة للتداول والتطبيق يسهم في طرح مقاربات جديدة للقضايا المجتمعية، وتعزيز أنماط إيجابية في التفكير والسلوك.

وتأتي هذه الدورة، التي انطلقت فعالياتها في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، في إطار مساعي المكتبة الوطنية السورية لتوسيع دورها في دعم الباحثين، وتوفير بيئة علمية تمكنهم من تطوير مهاراتهم المنهجية والأكاديمية.