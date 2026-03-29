الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإيراني على دولة الكويت

1 1804565 الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإيراني على دولة الكويت

أبوظبي-سانا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الذي استهدف أحد المعسكرات في دولة الكويت، وأسفر عن إصابة 10 من منتسبي القوات المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن وزارة الخارجية قولها في بيان لها، اليوم الأحد: إن “هذا الاعتداء يُمثل انتهاكاً لسيادة دولة الكويت وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة”.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع دولة الكويت، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمنها واستقرارها متمنية في الوقت نفسه الشفاء العاجل لجميع المصابين في هذا الهجوم.

وتشهد دول الخليج العربي وبلدان أخرى في المنطقة اعتداءات إيرانية على بالمسيّرات والصواريخ الباليستية منذ الـ 28 من شباط الماضي.

