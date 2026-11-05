السجن لروسي وأذربيجاني في فنلندا بتهمة قطع كابلات اتصالات بحرية

وارسو-سانا‏

قضت محكمة فنلندية اليوم الخميس بسجن قبطان سفينة روسية وأحد أفراد طاقمها، على ‏خلفية تخريب كابلين بحريين للاتصالات يربطان فنلندا بإستونيا في بحر البلطيق، في 31 ‏كانون الأول عام 2025.‏

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن محكمة هلسنكي أصدرت حكماً بسجن قبطان سفينة الشحن ‏”فيتبرغ” وهو روسي الجنسية مدة 3 سنوات و6 أشهر، فيما قضت بسجن مسؤول الطاقم، وهو ‏مواطن أذربيجاني، لمدة سنتين و10 أشهر”.‏

وتعود القضية إلى الاشتباه في قيام السفينة بجر مرساتها على قاع البحر لمسافة لا تقل عن ‌‏130 كيلومتراً في خليج فنلندا، ما تسبب في إتلاف كابلين بحريين، فضلاً عن الاشتباه ‏بمحاولة إلحاق أضرار بثمانية كابلات أخرى.‏

وجاء الحكم بعد مسار قضائي شهد خلافاً بشأن اختصاص المحاكم الفنلندية بالنظر في ‏القضية، إذ رفضت محكمة منطقة هلسنكي في البداية نظر الدعوى، معتبرة أن الاختصاص ‏يعود إلى دولة العلم أو الدول التي ينتمي إليها المتهمون، قبل أن يستأنف الادعاء القرار مؤكداً ‏أن الأضرار التي لحقت بفنلندا تمنحها حق المحاكمة.‏

وتأتي القضية بعد محاكمة ثلاثة من أفراد طاقم ناقلة النفط “إيغل إس” عام 2025، على خلفية ‏حادث مماثل تسبب في إتلاف خمسة كابلات بحرية بخليج فنلندا في كانون الأول عام 2024.‏

وتصاعدت المخاوف الأمنية في بحر البلطيق خلال السنوات الأخيرة من تعرض البنية التحتية ‏الحيوية، وخصوصاً كابلات الاتصالات والطاقة البحرية لأعمال تخريب أو أضرار ناجمة عن ‏تحركات السفن.‏

وازدادت هذه المخاوف عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022 وما تبعها من ‏توتر في العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، وخاصة دول شمال أوروبا المطلة على بحر ‏البلطيق.‏

وتعتمد الدول الأوروبية بدرجة كبيرة على الكابلات البحرية لنقل البيانات والاتصالات الدولية ‏وتشغيل شبكات الطاقة، ما يجعل حمايتها أولوية أمنية واقتصادية.‏

ويرى مسؤولون وخبراء أن تكرار حوادث تضرر هذه المنشآت يثير شبهات بشأن احتمال ارتباط ‏بعضها بأنشطة تخريبية ضمن ما يُعرف بالحرب الهجينة، دون أن يعني ذلك ثبوت مسؤولية ‏دولة بعينها عن جميع الحوادث.‏