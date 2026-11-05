الطوارئ تشارك باجتماع إدارات التدريب في أجهزة الحماية والدفاع المدني العربي بتونس

تونس-سانا



شاركت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، بوفد ترأسه مدير إدارة التدريب حسام بدوي، في أعمال الاجتماع الأول لمديري إدارات التدريب في أجهزة الحماية والدفاع المدني بالدول العربية، الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية، يومي الـ 4 و5 من تشرين الثاني الجاري.



وبينت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والتجارب، وتفعيل برامج تبادل المدربين والخبراء، بما يسهم في تطوير قدرات كوادر الدفاع المدني ورفع جاهزيتها للاستجابة للطوارئ والكوارث.



وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه على مستوى مديري إدارات التدريب بالدفاع المدني العربي، ويهدف إلى تعزيز التنسيق وإرساء أسس تعاون مستدام في مجالات التدريب والتأهيل التخصصي.



يذكر أن وفداً من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث شارك في الـ 11 من تشرين الأول الماضي، بأعمال الاجتماع الثاني عشر للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث في العاصمة التونسية، وذلك بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، ومشاركة ممثلين عن الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث.