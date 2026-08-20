8 قتلى جراء قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا

كييف وموسكو-سانا

قتل ثمانية أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا الليلة الماضية، حيث سقط ستة قتلى في كييف ومحيطها، فيما قتل شخصان في روسيا.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو عبر قناته على تلغرام اليوم الخميس: إن هجوماً صاروخياً واسعاً استهدف مناطق سكنية ومستودعات في العاصمة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأفادت الإدارة العسكرية في كييف بأن الهجوم طال أكثر من 12 موقعاً في مناطق دارنيتسكي وسفياتوشينسكي وسولوميانسكي، وألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومنشأة طبية ومؤسسة تعليمية، إضافة إلى اندلاع حرائق.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين في منطقة بيلغورود الحدودية جراء ضربات أوكرانية، فيما قتل شخصان وأصيب اثنان آخران إثر استهداف مسيّرة أوكرانية لمقاطعة بريانسك.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً في الهجمات المتبادلة، مع استمرار الضربات بعيدة المدى على أهداف داخل أراضي الجانبين، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية أمس الأربعاء مقتل أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في ضربة لمسيرة روسية في مدينة خيرسون جنوب البلاد، فيما أعلنت روسيا مقتل أربعة أشخاص وإصابة 28 آخرين ‏في هجمات أوكرانية في لوغانسك وبيلغورود.