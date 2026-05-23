وزير الخارجية الأمريكي: فرصة سانحة لإبرام اتفاق مع إيران

نيودلهي-سانا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً إحراز تقدم في المفاوضات الجارية.

وقال روبيو، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس خلال زيارته إلى الهند: إن المحادثات “أحرزت بعض التقدم”، من دون استبعاد احتمال استئناف الرئيس دونالد ترامب الهجمات على إيران، مضيفاً: “هناك فرصة لأن يكون لدينا ما نعلنه، قد تكون هناك أخبار لاحقاً اليوم، وقد لا تكون، وآمل أن تكون هناك أخبار”.

وأكد روبيو أن الرئيس ترامب “يفضّل دائماً الحلول الدبلوماسية التفاوضية”، مشيراً إلى أن هذا هو المسار الذي تعمل عليه الإدارة الأمريكية حالياً.

وفي السياق نفسه، جدّد روبيو مطالبة واشنطن لإيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل، وتسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، معتبراً أن الإدارة الأمريكية ترى أن هذه الملفات “ستُحل عاجلاً أم آجلاً”.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي إلى الهند، اليوم السبت، في زيارة تهدف إلى إعادة ترميم الشراكة الثنائية التي تأثرت بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، في محاولة لإعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد سنوات من التوتر التجاري.