مصرع ثمانية رهبان باصطدام شاحنة بموكب شمال شرق تايلاند

بانكوك-سانا

أعلنت الشرطة التايلاندية، مصرع ثمانية رهبان وإصابة أكثر من عشرة بجروح اليوم الخميس، بعدما صدم طفل بشاحنة موكباً دينياً في شمال شرق البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قائد الشرطة المحلية بايروج تايفوتسا قوله للصحفيين: إن خمسة رهبان لقوا مصرعهم فوراً، بينما توفي الثلاثة الآخرون لاحقاً في المستشفى، ولا يزال عشرة مصابين آخرين يتلقون العلاج في المستشفى”، موضحاً أن مسؤولية الحادث تعود إلى طفل يبلغ 11 عاماً.

وأضاف: إن “السلطات صادرت الشاحنة لإخضاعها لفحص تقني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث”، في حين تم استدعاء والدي الطفل لتحديد المسؤول عن الإشراف على الشاحنة، تمهيداً للشروع في الإجراءات القانونية.

وأفادت الشرطة بأن الطفل قاد مركبة والديه دون إذن، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويدهس الرهبان.

وكان الموكب المؤلف من 35 راهباً وخمسة أشخاص آخرين، يسير على طريق في مقاطعة موكداهان، عندما وقع الحادث.

وفي أيار الماضي لقي ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب العشرات، جراء تصادم قطار شحن بحافلة نقل عام في وسط العاصمة التايلاندية بانكوك.