توقف شبه تام لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز

واشنطن-سانا

كشفت بيانات تتبع السفن اليوم الخميس أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، توقفت بشكل شبه تام إثر انهيار الهدنة بين واشنطن وطهران، واستئناف الضربات المتبادلة بينهما.

وأوضحت وكالة بلومبرغ الأميركية أن بيانات تتبع السفن تفيد بأن الحركة اقتصرت على مسار ملاحي معتمد من إيران يقع بالقرب من الجانب الشمالي للمضيق، فيما انخفضت حركة عبور السفن عبر المسار العماني (الجنوبي) إلى مستويات متدنية للغاية بعد أن غيرت العديد من السفن مساراتها خوفاً من المخاطر الأمنية.

ويأتي هذا الشلل الملاحي المسجل كجزء من سلسلة اضطرابات حادة وتوترات عسكرية جديدة في المنطقة، مع تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ضربات عسكرية على عشرات الأهداف في إيران رداً على استهداف الأخيرة سفناً في مضيق هرمز وتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربات الأميركية ‏لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت الأخيرة في مهاجمة السفن في المضيق‏.