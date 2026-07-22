ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في تشيلي إلى 13 قتيلاً

سانتياجو/22/7/2026/سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي ضربت مناطق وسط تشيلي وجنوبها، خلال الأيام القليلة الماضية إلى 13 شخصاً.

ونقلت رويترز عن رئيسة مكتب الطوارئ في تشيلي أليسيا سيبريان قولها: “أحصينا 13 قتيلاً، وثمة سبعة مفقودين”، مشيرة إلى أن2281 شخصاً نزحوا ودمر 81 منزلاً، فيما تعرض 2761 منزلاً لأضرار جسيمة ولا يزال 87 ألف شخص دون كهرباء.

ولفتت إلى أن الأمطار قوضت المجاري المائية والجداول وضفاف الأنهار، ولا يزال خطر ارتفاع منسوب المياه في بعضها قائماً.

وعلقت السلطات الدراسة في مدارس عدة بلديات بأربع مناطق، كما اضطرت بعض الشركات العاملة في المنطقة إلى تقليص أنشطتها مؤقتاً بسبب الأحوال الجوية.

بدوره قال وزير الداخلية كلاوديو ألفارادو: إن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد شركات توزيع الكهرباء بسبب التأخر في إعادة الخدمة.

وأفادت حصيلة سابقة بمصرع ثلاثة أشخاص جراء الأمطار في البلاد.

وكان الرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست توجه إلى منطقة بيوبيو، إحدى أكثر المناطق تضرراً، للاطلاع على تداعيات العاصفة والإجراءات المتخذة لمساعدة السكان المتضررين.