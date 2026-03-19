أمير قطر يبحث مع ملك إسبانيا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية في المنطقة

الدوحة-سانا

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس مع ملك إسبانيا فيليبي السادس تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الملك الإسباني أعرب خلال المباحثات الثنائية عن استنكاره للهجوم الإيراني الغاشم على منطقة رأس لفان الصناعية الذي أدى إلى أضرار جسيمة، داعياً إلى ضرورة احتواء التوتر بما يتماشى مع المبادئ الدولية والجهود الدبلوماسية المشتركة.

كما جدد الملك الإسباني موقف بلاده الداعم لدولة قطر في مواجهة هذا العدوان وشجبه لهذه الأفعال العدائية.

وأعلنت قطر أمس الأربعاء تعرض مدينة “رأس لفان” الصناعية التي تُعد أكبر مركز عالمي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، لاعتداءين إيرانيين متتاليين تسببا في أضرار جسيمة بالمنشآت.

وصعّدت إيران حدة اعتداءاتها على البنية التحتية ومنشآت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي التي يعتمد عليها العالم في تأمين احتياجاته من النفط والغاز، وسط مخاوف متزايدة من أن يتحول التصعيد العسكري جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية المتواصلة منذ الـ 28 من شباط الماضي إلى أزمة طاقة عالمية تهدد الاستقرار الاقتصادي الدولي.