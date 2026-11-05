معرض الشارقة للكتاب يفتتح دورته الـ45 بموسوعة عربية وجائزة دولية

أبو ظبي-سانا

افتتحت في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأربعاء، فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، متضمنةً تدشين 143 مجلداً من الموسوعة العربية الشاملة في العلوم والآداب والفنون والأعلام، والإعلان عن إطلاق جائزة هارون الرشيد الدولية في مجالات العلوم والآداب والفنون والأعلام.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، أن المعرض يقام في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار “من صنع الحكايات”، ويستمر حتى 15 تشرين الثاني الجاري، بمشاركة دور نشر ومؤسسات ثقافية من دول عربية وأجنبية.

موسوعة معرفية شاملة

وخلال الافتتاح، تم تدشين 143 مجلداً من الموسوعة العربية الشاملة التي تهدف إلى تقديم مرجع معرفي يغطي مختلف العلوم والآداب والفنون وتراجم الأعلام، ويسهل وصول القراء والباحثين إلى مصادر المعرفة باللغة العربية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن أكثر من 1500 متخصص من مختلف أنحاء العالم يعملون على المشروع، المقرر استكماله خلال عام 2027، وإتاحته للقراء والباحثين بنسختيه الورقية والإلكترونية.

جائزة للعلوم والإبداع

كما أعلن حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي إطلاق جائزة هارون الرشيد في العلوم والآداب والفنون والأعلام، لتكريم العلماء والباحثين والأدباء والمبدعين، وتقدير إسهاماتهم في إثراء المعرفة والإنتاج الفكري، وتشجيع البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني، ودعم دراسات التراجم والسير وحفظ الذاكرة الثقافية والعلمية، حيث تُمنح الجائزة سنوياً لأربع شخصيات وفق الإعلان الذي رافق افتتاح المعرض.

مشاركة دولية واسعة

بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، يشارك في الدورة الحالية 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة بما فيها سوريا، يقدمون نحو 1.7 مليون عنوان، فيما يتضمن البرنامج 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية بمشاركة 106 ضيوف من 25 دولة.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة، من خلال برنامج يتناول تاريخها وتراثها وهويتها الثقافية، ويعرض تجاربها في الأدب والشعر والفنون.

تكريم وجائزة للترجمة

شهد حفل الافتتاح تكريم الباحث والناقد المغربي الدكتور سعيد يقطين شخصيةً ثقافية للدورة، تقديراً لإسهاماته في الدراسات السردية والنقد الأدبي، كما منحت جائزة الشارقة للترجمة “ترجمان” لعام 2026 لدار النشر الكاتالونية “كاروان”، عن ترجمة مختارات من كتاب “ألف ليلة وليلة” إلى اللغة الكاتالونية.

وتتواصل فعاليات المعرض حتى 15 تشرين الثاني الجاري، عبر برنامج يجمع اللقاءات الأدبية والندوات والعروض الفنية والأنشطة الموجهة للأطفال، بمشاركة كتاب وناشرين ومؤسسات ثقافية من مختلف أنحاء العالم.