القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن ممرات آمنة للسفن التجارية وتؤكد جاهزية قواتها في هرمز

المركزية القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن ممرات آمنة للسفن التجارية وتؤكد جاهزية قواتها في هرمز

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” اليوم الخميس، عن تحديد ممرات حركة بحرية وصفتها بـ “الآمنة”، لصالح السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان نشرته على منصة “إكس” أن هذه الممرات متاحة أمام جميع السفن التجارية، مستثنية تلك التي تنتهك العقوبات والحصار المفروض على إيران، مشيرة إلى أن مئات السفن التجارية عبرت المضيق بسلاسة خلال الشهرين الماضيين.

وأكد البيان جهوزية القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة، للتعامل مع أي تهديدات أو أعمال عدائية من قبل إيران، مجدداً التأكيد على الموقف الأمريكي بشأن حرية الملاحة الدولية في المضيق، ومشدداً على أن إيران لا تفرض سيطرتها عليه.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت فجر اليوم الخميس، استكمال أحدث موجة من الضربات التي استهدفت مواقع إيرانية متعددة، وشملت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، إضافة إلى أهداف قالت، إنها “شكلت تهديداً” للقوات الأمريكية وحركة الملاحة التجارية في المنطقة.

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