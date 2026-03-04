الدفاع السعودية تدمر صاروخين ومسيّرة وسط تصاعد الهجمات الإيرانية في المنطقة

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، تدمير صاروخين وطائرة مسيرة في المنطقة الشرقية ومحافظة الخرج بالمملكة.

ونقلت وكالة واس عن المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: “إنه تم تدمير صاروخين من نوع كروز بمحافظة الخرج ومسيَّرة في المنطقة الشرقية”.

وكانت السفارة الأمريكية في الرياض تعرضت فجر أمس الثلاثاء لهجوم إيراني بمسيّرتين، نتج عن ذلك حريق محدود، وأضرار مادية بسيطة في المبنى.

وتواصل إيران شنّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على عدد من الدول العربية، موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، وذلك رداً على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف إيران منذ يوم السبت، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا وأضرار واسعة في البنى التحتية.