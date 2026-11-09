تراجع طفيف لأسعار النفط بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

بيرث-أستراليا-سانا
تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب قللت من احتمالات شن هجمات جديدة على إيران، في ظل استمرار التقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.
ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار 64 سنتاً، أو ما يعادل 0.64 بالمئة، إلى 97.67 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً، بما يعادل 0.40 بالمئة، إلى 90.51 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش.
وكانت شبكة سي إن إن نقلت عن ترامب قوله خلال مقابلة هاتفية مساء أمس: إنه “من غير المرجح” أن يضطر إلى إصدار أوامر باستئناف الحرب مع إيران، ما دامت المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدماً.