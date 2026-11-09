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تراجع طفيف لأسعار النفط بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

أسعار النفط تراجع 660x330 1 تراجع طفيف لأسعار النفط بعد تصريحات ترامب بشأن إيران
تراجع أسعار النفط بشكل طفيف

بيرث-أستراليا-سانا‏

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، بعد تصريحات ‏للرئيس الأميركي دونالد ترامب قللت من احتمالات شن هجمات جديدة على إيران، في ‏ظل استمرار التقدم في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.‏

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات التداول أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت بمقدار ‌‏64 سنتاً، أو ما يعادل 0.64 بالمئة، إلى 97.67 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام ‏غرب تكساس الوسيط 35 سنتاً، بما يعادل 0.40 بالمئة، إلى 90.51 دولاراً للبرميل، ‏بحلول الساعة 11:34 بتوقيت غرينتش.‏

وكانت شبكة سي إن إن نقلت عن ترامب قوله خلال مقابلة هاتفية مساء أمس: إنه “من ‏غير المرجح” أن يضطر إلى إصدار أوامر باستئناف الحرب مع إيران، ما دامت ‏المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز تشهد تقدماً.‏

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