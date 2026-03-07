الإمارات والكويت تؤكدان ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية

أبو ظبي-سانا

أكدت الإمارات العربية المتحدة والكويت ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بصون أمن واستقرار وسيادة البلدين، والوقف الفوري للأعمال التصعيدية والاعتداءات الإيرانية، والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية، منعاً لمزيد من التدهور في الأمن الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان وأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح أدانا بشدة، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم السبت، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي البلدين وعدداً من الدول الشقيقة.

وشدد الجانبان على أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، داعين إلى تغليب لغة العقل والدبلوماسية لتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد.

وتتعرض عدد من الدول العربية بينها الإمارات والكويت لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، منذ السبت الماضي موقعةً عدداً من الضحايا وأضراراً مادية، بعد الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.