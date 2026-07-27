رئيس وزراء بريطانيا يؤكد دعم السعودية ويدين هجمات ميليشيا الحوثي

الرياض-سانا

أكد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إدانة بلاده للهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي وتهديدها لحرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مجدداً دعم بلاده لأمن السعودية وسيادتها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الإثنين، أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الاتصال، هنأ ولي العهد السعودي بيرنهام بمناسبة تعيينه رئيساً للوزراء، منوهاً بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين.

وتربط السعودية والمملكة المتحدة علاقات تعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويأتي الاتصال في ظل استمرار الاهتمام الدولي بأمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مع تصاعد التهديدات التي تواجه حركة السفن التجارية في المنطقة، إذ صعدت ميليشيا الحوثي في اليمن مؤخراً تهديداتها، معلنة ‏ما سمته حظر الملاحة البحرية على السعودية، الأمر الذي لاقى إدانة عربية ودولية واسعة.