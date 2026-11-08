حماة-سانا
بدأت اليوم الأحد أعمال إزالة الأنقاض في مناطق سلمية وصوران والسقيلبية، استكمالاً لمشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع محافظة حماة.
وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أن الأعمال تأتي ضمن الحملة الهادفة إلى إزالة الأنقاض التي خلّفها قصف النظام البائد وحلفائه، وفتح الطرقات وتسهيل حركة المواطنين، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة العامة في المناطق المستهدفة.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي في إطار المرسوم رقم 59 لعام 2026، الهادف إلى تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي إلى مناطقهم الأصلية.
وأضافت أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام التابعة لها نفذت عمليات مسح وتقييم ميداني للمناطق المستهدفة قبل البدء بأعمال إزالة الأنقاض، بهدف الكشف عن مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة والتعامل معها، بما يضمن سلامة الكوادر وتهيئة بيئة عمل آمنة، وتنفيذ عمليات رفع الأنقاض وفق إجراءات السلامة المعتمدة.
وتعاني العديد من قرى ومدن ريف حماة من دمار واسع في المنازل والطرقات والبنية التحتية بسبب القصف الذي تعرضت له من قبل النظام البائد نتيجة وقوفها مع الثورة السورية.
وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت، بالتعاون مع محافظة حماة، في الأول من آذار الماضي، حملة شاملة لإزالة أكثر من نصف مليون متر مكعب من الأنقاض من الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات والمباني العامة في عدد من مناطق ريف المحافظة.
وفي العاشر من آذار الماضي، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام 2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، تتولى العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.
بدء أعمال إزالة الأنقاض في سلمية وصوران والسقيلبية بريف حماة
حماة-سانا