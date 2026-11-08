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بدء أعمال إزالة الأنقاض في سلمية وصوران والسقيلبية بريف حماة

55556666 بدء أعمال إزالة الأنقاض في سلمية وصوران والسقيلبية بريف حماة
من أعمال إزالة الأنقاض في مناطق سلمية وصوران والسقيلبية-تلغرام وزارة الطوارئ

‏ ‏حماة-سانا‏
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بدأت اليوم الأحد أعمال إزالة الأنقاض في مناطق سلمية وصوران والسقيلبية، ‏استكمالاً لمشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث ‏بالتعاون مع محافظة حماة.‏
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وذكرت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، أن الأعمال تأتي ضمن الحملة الهادفة إلى ‏إزالة الأنقاض التي خلّفها قصف النظام البائد وحلفائه، وفتح الطرقات وتسهيل حركة ‏المواطنين، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتعزيز السلامة العامة في المناطق ‏المستهدفة.‏
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وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي في إطار المرسوم رقم 59 لعام ‌‏2026، الهادف إلى تأهيل المناطق المتضررة وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي ‏إلى مناطقهم الأصلية.‏
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وأضافت أن فرق إزالة مخلفات الحرب ومكافحة الألغام التابعة لها نفذت عمليات ‏مسح وتقييم ميداني للمناطق المستهدفة قبل البدء بأعمال إزالة الأنقاض، بهدف الكشف ‏عن مخلفات الحرب والأجسام غير المنفجرة والتعامل معها، بما يضمن سلامة ‏الكوادر وتهيئة بيئة عمل آمنة، وتنفيذ عمليات رفع الأنقاض وفق إجراءات السلامة ‏المعتمدة.‏
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وتعاني العديد من قرى ومدن ريف حماة من دمار واسع في المنازل والطرقات والبنية ‏التحتية بسبب القصف الذي تعرضت له من قبل النظام البائد نتيجة وقوفها مع الثورة ‏السورية.‏
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وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث أطلقت، بالتعاون مع محافظة حماة، في الأول ‏من آذار الماضي، حملة شاملة لإزالة أكثر من نصف مليون متر مكعب من الأنقاض ‏من الطرقات الرئيسية والفرعية والساحات والمباني العامة في عدد من مناطق ريف ‏المحافظة.‏
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وفي العاشر من آذار الماضي، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 59 لعام ‌‏2026، القاضي بتشكيل لجنة برئاسة وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، تتولى العمل ‏على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إليها.‏

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999666 بدء أعمال إزالة الأنقاض في سلمية وصوران والسقيلبية بريف حماة
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