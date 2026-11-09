هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تطال منشآت الطاقة ومقاطعة لينينغراد

موسكو-كييف-سانا
تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الليلة الماضية، استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية في كلا البلدين، في تصعيد جديد يأتي قبيل محادثات ثلاثية مرتقبة بوساطة أميركية.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن قواتها استهدفت ثلاث سفن شحن في البحر الأسود كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا، إضافة إلى محطتين فرعيتين للكهرباء في منطقتي دنيبروبيتروفسك وجيتومير، قالت إنهما تزودان منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية بالطاقة.
وفي أعقاب الضربات، أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية (دي تي إي كيه) تعرض منشآت رئيسية تابعة لها في منطقة دنيبروبيتروفسك لأضرار، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 600 ألف شخص، كما أفادت سلطات منطقة خاركيف بانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 250 ألف مشترك إثر استهداف منشأة للبنية التحتية الحيوية بطائرة مسيّرة روسية، وسط استمرار أعمال الإصلاح من دون تحديد موعد لإعادة الإمدادات.
مسيّرات أوكرانية تستهدف مقاطعة لينينغراد
وفي المقابل، أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو عبر قناته على التلغرام، إسقاط 113 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المقاطعة خلال الليل، مشيراً إلى تسجيل إصابة في منطقة صناعية بمدينة كيريشي، وسقوط شظايا على مبنى سكني في المدينة، ما استدعى إجلاء إحدى العائلات، إضافة إلى سقوط شظايا على سطح مبنى سكني في مدينة فسيفولوزك دون تسجيل إصابات.
وكان دروزدينكو أعلن في وقت سابق إسقاط 81 طائرة مسيّرة، مؤكداً استمرار عمليات التصدي للهجوم، فيما نقلت وكالة رويترز عنه وقوع أضرار في منطقة صناعية بمدينة كيريشي.
تصعيد يسبق محادثات أبوظبي
ويأتي تبادل الضربات في وقت اتهم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتكثيف هجماتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية، بهدف زيادة الضغوط على موسكو قبيل المحادثات الثلاثية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي بوساطة أميركية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله: إن الهجمات الروسية تسببت في انقطاعات واسعة للكهرباء في عدد من المناطق الأوكرانية، مشيراً إلى انقطاع التدفئة عن 140 مبنى سكنياً في منطقة جيتومير مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر.
ومنذ اندلاع الحرب في شباط عام 2022، اتسعت رقعة المواجهة بين موسكو وكييف لتشمل هجمات بعيدة المدى بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت الطاقة والموانئ والمرافق الصناعية وشبكات النقل، فيما بات قطاعا الكهرباء والتدفئة من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات العمليات العسكرية.