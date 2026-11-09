هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تطال منشآت الطاقة ومقاطعة لينينغراد

موسكو-كييف-سانا‏

تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة خلال الليلة الماضية، ‏استهدفت منشآت حيوية وبنى تحتية في كلا البلدين، في تصعيد جديد يأتي قبيل ‏محادثات ثلاثية مرتقبة بوساطة أميركية.‏

ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الدفاع الروسية قولها: إن قواتها استهدفت ثلاث سفن ‏شحن في البحر الأسود كانت تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى أوكرانيا، إضافة إلى ‏محطتين فرعيتين للكهرباء في منطقتي دنيبروبيتروفسك وجيتومير، قالت إنهما ‏تزودان منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية بالطاقة.‏

وفي أعقاب الضربات، أعلنت شركة الطاقة الأوكرانية (دي تي إي كيه) تعرض ‏منشآت رئيسية تابعة لها في منطقة دنيبروبيتروفسك لأضرار، ما تسبب بانقطاع ‏الكهرباء عن أكثر من 600 ألف شخص، كما أفادت سلطات منطقة خاركيف بانقطاع ‏التيار الكهربائي عن نحو 250 ألف مشترك إثر استهداف منشأة للبنية التحتية الحيوية ‏بطائرة مسيّرة روسية، وسط استمرار أعمال الإصلاح من دون تحديد موعد لإعادة ‏الإمدادات.‏

مسيّرات أوكرانية تستهدف مقاطعة لينينغراد

وفي المقابل، أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية ألكسندر دروزدينكو عبر قناته ‏على التلغرام، إسقاط 113 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المقاطعة خلال الليل، مشيراً ‏إلى تسجيل إصابة في منطقة صناعية بمدينة كيريشي، وسقوط شظايا على مبنى ‏سكني في المدينة، ما استدعى إجلاء إحدى العائلات، إضافة إلى سقوط شظايا على ‏سطح مبنى سكني في مدينة فسيفولوزك دون تسجيل إصابات.‏

وكان دروزدينكو أعلن في وقت سابق إسقاط 81 طائرة مسيّرة، مؤكداً استمرار ‏عمليات التصدي للهجوم، فيما نقلت وكالة رويترز عنه ‏وقوع أضرار في منطقة ‏صناعية بمدينة كيريشي.‏

تصعيد يسبق محادثات أبوظبي

ويأتي تبادل الضربات في وقت اتهم فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ‏روسيا بتكثيف هجماتها على منشآت الطاقة والبنية التحتية، بهدف زيادة الضغوط على ‏موسكو قبيل المحادثات الثلاثية المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي بوساطة ‏أميركية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله: إن الهجمات الروسية تسببت في ‏انقطاعات واسعة للكهرباء في عدد من المناطق الأوكرانية، مشيراً إلى انقطاع التدفئة ‏عن 140 مبنى سكنياً في منطقة جيتومير مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر.‏

ومنذ اندلاع الحرب في شباط عام 2022، اتسعت رقعة المواجهة بين موسكو وكييف ‏لتشمل هجمات بعيدة المدى بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت منشآت الطاقة ‏والموانئ والمرافق الصناعية وشبكات النقل، فيما بات قطاعا الكهرباء والتدفئة من ‏أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات العمليات العسكرية.‏