مخبزان جديدان في حمص يعززان توفر الخبز ويخففان عن الأهالي أعباء التنقل والانتظار تاريخ النشر: 2026/11/09 7:01 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/09 7:22 صباحًا مسار قضائي وطني لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات 4 مسارات لمعالجة الأزمة السكنية تستهدف وزارة الأشغال من خلالها خفض العجز السكني يواصل بنك الدم في حلب استقبال المتبرعين وتأمين احتياجات مشافي المحافظة من وحدات الدم مواصلة أعمال التزفيت في المحاور الرئيسية والأحياء في مدينة دمشق ضمن خطة عام 2026 أكثر من 315 ألف مسافر عبر مطار حلب الدولي خلال 8 أشهر صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:مخبزان جديدان مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة قرار بمنع استيراد البرتقال حتى نهاية آذار 2027 سوريا تهنئ أذربيجان بذكرى يوم النصر مرسوم بتعيين عبد الله بشير الطحلي معاوناً لوزير الداخلية للشؤون المدنية أمسية “شجن فراتي” في الرقة.. الشعر يستحضر ذاكرة الفرات وتفاصيل المكان مسؤولة أوروبية تدعو لمساعدات عاجلة إلى غزة بعد غرق خيام النازحين بدء أعمال إزالة الأنقاض في سلمية وصوران والسقيلبية بريف حماة آخر الأخبار دولي هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تطال منشآت الطاقة ومقاطعة لينينغراد انفوغراف مخبزان جديدان في حمص يعززان توفر الخبز ويخففان عن الأهالي أعباء التنقل والانتظار اقتصاد تراجع طفيف لأسعار النفط بعد تصريحات ترامب بشأن إيران