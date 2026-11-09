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مخبزان جديدان في حمص يعززان توفر الخبز ويخففان عن الأهالي أعباء التنقل والانتظار

مخبزان جديدان في البياضة وبابا عمرو بحمص ت مخبزان جديدان في حمص يعززان توفر الخبز ويخففان عن الأهالي أعباء التنقل والانتظار
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